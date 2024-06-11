شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎أكثر من 100 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت ‫الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة‬ الخدمات الاجتماعية والتطوعية أعمالها في خدمة الجهود التطوعية مع بداية موسم الحج لهذا العام 1445هـ ووصول ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة.

وقد بلغ عدد الفرص التطوعية الاجتماعية الإنسانية التي نظمتها الإدارة منذ منتصف شهر ذو القعدة وحتى اليوم الرابع من شهر ذو الحجة, 50 فرصة تطوعية. 6000 متطوع ومتطوعة وشارك أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة بإجمالي 100 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن.

وذلك من خلال الإرشاد المكاني وإرشاد التائهين وتنظيم الحشود والمساندة الميدانية باللغات الترجمة وتوزيع الوجبات وعبوات ماء زمزم ومتابعة الحالات الصحية.