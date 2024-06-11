شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحوال المدنية" تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن استقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، وذلك في مكاتب الأحوال بالمدن الرئيسة.

ونوهت بأن إجازة عيد الأضحى المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

وأكدت الأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية في الإجازة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وإيصال الوثائق الصادرة إلى العنوان الوطني للمستفيدين دون الحاجة للمراجعة. الأحوال المدنية سبق، وأعلنت الأحوال المدنية تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.

وأوضحت أن تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عامًا، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق، أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف.