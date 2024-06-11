المملكة تؤكد دعمها لقطاع الإبليات

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في اجتماعات مجلس الجمعية العمومية لـ«الفاو» حول السنة الدولية للإبليات، بالعاصمة الإيطالية روما، التي ألقاها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رئيس اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للإبليات 2024، المهندس أحمد بن صالح العيادة، الذي رأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات، والمكوّن من عددٍ من الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة.
وأشار إلى أن المملكة قدمت دعمًا ماليًا للسنة الدولية للإبليات، بأكثر من 844 ألف دولار، بالإضافة إلى طرح منحٍ بحثية باسم: «منحة دراسات الإبل»؛ تستهدف الدراساتِ التي تتناول قطاع الإبل، وتسهم في تطويره واستدامته، مشيرًا إلى أن تلك المنح ستكون متاحة للباحثين من جميع أنحاء العالم.
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