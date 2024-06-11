أمانة جدة تهيئ الواجهات البحرية استعدادا للإجازة

أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها في تهيئة المرافق السياحيَّة بالمدينة لاستقبال المتنزهين والزائرين خلال إجازة نهاية العام الدراسي، والتي تشمل الواجهات البحرية والحدائق والمرافق العامة، وذلك للاستمتاع بأوقاتهم. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، بأن جميع القطاعات المعنية والبلديات المرتبطة تواصل الجهود الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم، وتعد متنفساً يستقطب جميع فئات المجتمع، مضيفا بأن الجهود الرقابية تحظى بأهمية بالغة من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية لرفع نسبة الامتثال وتحسين جودة الخدمات، كما تواصل أعمال النظافة وفق الخطة التشغيلية مع تكثيف الجهود في المواقع التي تشهد كثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة. وتستقبل أمانة جدة كافة البلاغات عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.



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