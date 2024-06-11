شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. تدشين مركز التحكم والمراقبة المتنقل في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الهيئة العامة للنقل وللمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام، مركز التحكم والمراقبة المتنقل الذي يعمل من خلال مستشعرات موزعة على كل الطرق الرئيسية للمتابعة اللحظية لحركة مركبات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقياس الكثافة المرورية لهذه المركبات عبر المسارات المخصصة لتنقل الحجاج خلال موسم الحج، وبالتالي إمكانية توزيع القوى العاملة والمراقبين الميدانيين وفقًا لذلك الاحتياج.

إضافة إلى إجراء الفحص الفوري للمركبات عبر كاميرات المركز المحيطية 360 درجة.

أيادٍ سعودية متخصصة

ويمثل مركز التحكم والمراقبة المتنقل الذي جرى تطويره بأيادٍ سعودية متخصصة وفق أحدث التقنيات، منظومة تقنية متكاملة ترتبط بكافة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للإسهام في دعم اتخاذ القرارات اللازمة لضمان المحافظة على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.