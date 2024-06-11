شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة حاج تعرض لجلطة قلبية بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاعت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة ، اليوم الإثنين ، إنقاذ حاج من دولة جزر القمر عاني من أعراض جلطة قلبية .

وكانت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر ، تلقت إخطاراً يفيد بمعاناة أحد الحجاج من أعراض جلطة قلبية ، أثناء تواجده في المدينة المنورة ، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

وفي وقت سابق ، تمكن الهلال الأحمر من إنقاذ حياة حاج ، عانى من أعراض سكتة دماغية ، حيث استطاع فريق طبي مختص في السكتات الدماغية عن بعد في مستشفى صحة الافتراضي في العاصمة الرياض ، من إنقاذ حياته .