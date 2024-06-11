شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة أسرية:جاتني وحدة مكتشفة خيانة زوجها مع 6 بنات قلت لها احمدي ربك … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت المستشارة الأسرية د.الهنوف الحقيل، عن شكوى بعض السيدات من خيانة أزواجهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وروت الهنوف، فى مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: “جاتني وحدة مكتشفة خيانة زوجها مع 6 بنات قلت لها احمدي ربك هذي كلها علاقات عبثية وكل وحدة في ديرة مستحيل يتواصل معهم”.

وتابعت: “إن نسبة الخيانة هنا تقدر ب 30 % ، فهذه العلاقات نطلق عليها علاقات عبثية نفسية، فنجد الزوج فى هذه الحالة يتحدث مع عدة سيدات بهدف أن يلقى القبول لديهن، ويجد الجوارى حوله”، وأضافت: “أما المرأة فى هذه الحالة فهو تبحث عن منفعة، وتكون عربيتها أذكى من الرجل فنى تبحث عن مصلحة”.

واختتمت، أن التعددية العبثية هذه لا يوجد بها رابط حقيقي، سوى إشباع رغبة القبول لدى الآخر فقط.