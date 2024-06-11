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الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأمطار خفيفة على الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة (47 –48) درجة مئوية.
وتبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة ورماح.

أمطار خفيفة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من الرياد، تبدأ الساعة 3 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويشمل التنبيه الدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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