شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأمطار خفيفة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة (47 –48) درجة مئوية.
وتبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة ورماح.
ويشمل التنبيه الدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة ورماح.
أمطار خفيفةكما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من الرياد، تبدأ الساعة 3 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #رماح— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 10, 2024
للتفاصيل https://t.co/jFZkLrpNPy #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/0rFYOTeiHt
ويشمل التنبيه الدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.