شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأمطار خفيفة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة (47 –48) درجة مئوية.وتبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة ورماح.كما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من الرياد، تبدأ الساعة 3 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التنبيه الدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء.ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.