70 مبنى مدرسيا لطوارئ الحج ومعالجة فورية للبلاغات الصحية

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 70 مبنى مدرسيًا للجهات الحكومية المشاركة في حج هذا العام، وأخليت مباني المدارس لصالح 13 جهة حكومية في عدة أحياء بمكة المكرمة لاستخدامها وقت الحاجة، وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال الموسم، بينما أكمل مركز اتصال الصحة «937» استعداداته لتقديم خدماته لضيوف الرحمن، وتشمل استقبال مكالمات الحجاج، والرد على استفساراتهم واستشاراتهم الصحية، إضافة إلى معالجة جميع الشكاوى والبلاغات عن الخدمات الصحية المقدمة للحجاج بطرق عاجلة وآنية، من خلال قنوات متعددة و7 لغات.

وأشارت «الصحة» إلى أن الخدمات النوعية التي يقدمها مركز الاتصال «937» لحجاج بيت الله الحرام تشمل الرصد ومتابعة الطلبات أو البلاغات الواردة من قبل ضيوف الرحمن ومعالجتها كتذكرة عاجلة، إلى جانب الاستجابة الفورية للاستفسارات والاستشارات الطبية الواردة للمركز، وتقديم خدمة البحث عن الحجاج المفقودين والمنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة.

400 حافلة

ويكتظ المسجد الحرام هذه الأيام بحجاج بيت الله الحرام الذين جاؤوا من كل فج عميق ليؤدوا فريضة الحج وسط منظومة من الخدمات غير المسبوقة التي سخرتها جميع الجهات الحكومية والأهلية المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، بينما أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشاريعها الداعمة للحج، والتي تهدف لدعم جهود القطاعات المعنية بالحج والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم. وأعلنت عن خطتها التشغيلية لحافلات مكة لدعم وتعزيز خدمات النقل خلال موسم الحج، والتي بدأت في 15 ذي القعدة وتستمر حتى 30 ذي الحجة. وذكرت الهيئة الملكية أن الخطة التشغيلية لحافلات مكة حرصت على التشغيل الكامل لـ 400 حافلة متنوعة الأحجام عبر 12 مسارًا تتجاوز مجموع مسافاتها 580 كيلومترًا، تتوقف في أربع محطات رئيسية: محطة المروة، ومحطة جبل الكعبة، ومحطة أجياد، ومحطة إبراهيم الخليل، إضافة إلى 438 محطة توقف وُزِّعَت إستراتيجيًا لتغطية جميع المناطق الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة الحافلات في المسارات التي تشهد كثافات عالية، خاصة في المنطقة المركزية ومحطة مسجد السيدة عائشة ومحطة قطار الحرمين.

24 ألف جولة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة 24 ألف جولة رقابية، شملت الأسواق والمراكز التجارية والمنطقة المركزية للمسجد الحرام ومواقيت الإحرام وقطار الحرمين السريع.

وتهدف الجولات الرقابية لمتابعة وفرة السلع التموينية لضيوف الرحمن ورصد الأسعار ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع، وضبط المخالفات التجارية والتحقق من جودة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة. والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها لموسم الحج.

وشملت الزيارات أسواق النفع العام، والمحال التجارية والأسواق المركزية والهايبرات، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق المؤدية لمكة المكرمة ومواقيت الإحرام، وتم تحرير عدد من المخالفات لأنظمة حماية المستهلك.