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بعد عودته من رحلة علاجه .. محمد عبده يحتفل بيوم ميلاده في قصره بجدة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - احتفل فنان العرب محمد عبده بيوم ميلاده الـ74،وذلك في قصره بمدينة جدة، بعد عودته من رحلة علاجه في فرنسا.

وجاء احتفال محمد عبده بيوم ميلاده، بحضور المديؤ التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى سالم الهندي، وجاء الأخير وهو يقبله من رأسه.

وكان فنان العرب محمد عبده قد أعلن في وقت سابق تلقيه جلسات الكيماوي في العاصمة الفرنسية باريس، على إثر تعرضه لسرطان البروستاتا، مطمئنًا جمهوره أنه بخير.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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