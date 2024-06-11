شكرا لمتابعة خبر عن النقل تدشن مركز التحكم لمتابعة مركبات النقل العام خلال موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للنقل أنه تم تدشين مركز للتحكم والمراقبة متنقل، وهذا للمرة الأولى خلال موسم الحج 1445هـ، حيث يعمل بمستشعرات موزعة على كافة الطرق الرئيسية موزعة في العاصمة المقدسة وجميع المشاعر.

وأضافت الهيئة أن هذا المركز يقيس الكثافة المرورية لهذه المركبات عبر المسارات المخصصة لتنقل الحجاج خلال موسم الحج، وبالتالي إمكانية توزيع القوى العاملة والمراقبين الميدانيين وفقاً لذلك الاحتياج، إضافة إلى إجراء الفحص الفوري للمركبات عبر كاميرات المركز المحيطية 360 درجة.

ويأتي هذا المركز ضمن خطة المملكة لضمان سلامة وراحة الحجاج، حيث يعمل وفق أحدث التقنيات، ويرتبط بجميع الأنظمة الأخرى، ذات العلاقة.