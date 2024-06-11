شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": نتأكد من سلامة وجبات الحجاج في جميع مراحل إعدادها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام بن سعد الجضعي، أن الوجبة الغذائية التي تقدم للحاج يجري التأكد من سلامتها منذ أولى مراحل السلسلة الغذائية حتى مرحلة الاستهلاك.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية الثالثة عن جهود المملكة التنظيمية لتيسير أعمال الحج ضمن "ندوة الحج الكبرى" في نسختها 48 التي انطلقت أمس الاثنين في مكة المكرمة بعنوان "مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج". توعية الحجاج وأكد الجضعي التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير من خلال الزيارات التي تنفذها الهيئة على المصانع والمستودعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى دور "الغذاء والدواء" في توعية الحاج بشأن كيفية التعامل مع الغذاء وسلامته بعدة لغات، وذلك عبر أجنحتها التوعوية.

إلى جانب الدراسات الميدانية التي تنفذها خلال موسم الحج لمتابعة جودة وسلامة الأغذية.

وفيما يخص الأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع الحجاج عبر منافذ دخول الحجاج أو مع مكاتب شؤون الحج، أوضح أن الهيئة تستقبل طلبات الإمداد إلكترونيًا، ويجري التحقق من سلامتها وفقًا للأسس المتبعة في التدقيق على الإرساليات.

كما كشف عن تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الحج والعمرة لتسريع استقبال الطلبات، مؤكدًا توافر الأدوية بكميات كبيرة في المملكة.