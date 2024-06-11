شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة للمخالفين.. موعد بدء منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة الحالي.وأكدت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية، السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يجري نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.وشدد الأمن العام على أن كل من يضبط من المواطنين والوافدين داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، سيعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وترحيل الوافدين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.وأهابت بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.