شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.

كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.