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شكرا لقرائتكم خبر عن "المكاتب الطبية" تشيد بجهود المملكة لتسهيل مناسك الحج وسط أجواء صحية وآمنة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت "الصحة" مساء أمس الاثنين، لقاءها السنوي للمكاتب الطبية لحجاج الخارج، بعد حصولها على الاشتراطات اللازمة والتراخيص النظامية لخدمة حجاجها.
ويأتي اللقاء للتعبير عن الشكر للبعثات نظير تعاونها المثمر لتحقيق ما تسعى إليه قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية، لتسهيل مناسك الحج وسط أجواء صحية وآمنة، خالية من الأمراض والأوبئة.
وأكد أن كل إمكانيات المملكة مسخرة لخدمة الحجاج بتوجيهات الحكومة الرشيدة - حفظها الله -.
واختُتم اللقاء بتكريم رؤساء المكاتب الطبية لحجاج الخارج، والبالغ عددها قرابة 40 شخصًا من مختلف الدول الإسلامية.
وسبق اللقاء جولة على مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة نظمتها الصحة للوفود الطبية، واطلعوا من خلالها على جاهزية المواقع والمرافق الصحية المختلفة.
ويأتي اللقاء للتعبير عن الشكر للبعثات نظير تعاونها المثمر لتحقيق ما تسعى إليه قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية، لتسهيل مناسك الحج وسط أجواء صحية وآمنة، خالية من الأمراض والأوبئة.
إحسان الإبادةوأشاد ممثل رؤساء المكاتب الطبية لحجاج الخارج بجمهورية مصر العربية بجهود المملكة العربية السعودية، واستذكر فيها قول خادم الحرمين الشريفين "بأن هؤلاء وفود الرحمن فأحسنوا الإفادة"، شاكرًا للبعثات ما يقومون به من جهود.
وأكد أن كل إمكانيات المملكة مسخرة لخدمة الحجاج بتوجيهات الحكومة الرشيدة - حفظها الله -.
رعاية صحية عاليةكما أبدى رؤساء البعثات إعجابهم بالاستعدادات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير رعاية صحية عالية المستوى لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.
واختُتم اللقاء بتكريم رؤساء المكاتب الطبية لحجاج الخارج، والبالغ عددها قرابة 40 شخصًا من مختلف الدول الإسلامية.
وسبق اللقاء جولة على مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة نظمتها الصحة للوفود الطبية، واطلعوا من خلالها على جاهزية المواقع والمرافق الصحية المختلفة.