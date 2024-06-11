شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: أكبر تحديات موسم الحج هذا العام هو ارتفاع درجات الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، بأن موسم حج هذا العام يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، الأمر الذي يشكل خطورة على صحة الحجاج.

وأكد متحدث الصحة على ضرورة اتباع الحجاج للإرشادات الصحية التي أصدرتها الوزارة، ومنها حمل المظلات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والحرص على أخذ فترات راحة بين المناسك للحد من الإرهاق والإجهاد الحراري.

وشدد العبد العالي على ضرورة التزام الحجاج بهذه التعليمات لضمان سلامتهم وصحتهم خلال أداء مناسك الحج، مؤكداً أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتوفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن عن حالة الطقس في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، بتفاوت ما بين حار إلى شديد الحرارة وبدرجات تتراوح بين (45 – 48) درجة مئوية مع فرص ضئيلة لهطول الأمطار، مما يدعو إلى اتباع الإرشادات الصحية المتمثلة في حمل المظلة وشرب كميات كافية من الماء بانتظام وعدم التعرض المباشر للشمس والاستراحة بين المناسك.