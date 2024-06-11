شكرا لمتابعة خبر عن متحدث المواصفات يُحذر: لا تترك هذه الأشياء داخل سيارتك مع ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المهندس وائل الذياب، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، عن بعض الأشياء التي لا يجب تركها داخل السيارة ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة .

وقال الذيابي خلال لقائه مع قناة «روتانا خليجية» : ” المركبات في هذه الفترة ، خاصة أثناء النهار ، ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية ، نحذر من وجود العبوات المضغوطة” ، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى إنفجار المركبة ، بالإضافة إلى التأثير على أرواح الأشخاص المحيطين بها .

وأكد على العبوات المضغوطة المتواجدة داخل المركبة ، هي السبب الرئيسي وراء اشتعالها ، ومن أمثلة هذه العبوات : ” العطورات ، فضفاض الملابس ، ملطفات الجو ، وعلب المياة البلاستيكية .

وفي وقت سابق ، انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية ، لاشتعال النيران في سيارتين أمام منزل بالرياض ، بسبب العطورات .