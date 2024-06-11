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بالفيديو: مهندس معماري يكشف كيف يتم منع الحرارة من تسخين الماء في المواسير أثناء الصيف

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صحيفة الخليج 365: كشف المهندس عبدالغني الجند، عن كيفية منع الحرارة من تسخين الماء بالمواسير في الصيف.

وقال الجند، في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس": ضع مظلة من الشنكو على خزانات المياه لحجب أشعة الشمس عنها، مضيفا: في المباني الجديدة كخطوة أولى يمكن عمل مظلة من الخرسانة المسلحة على الخزان.

وأكمل: المحابس النازلة من الخزان يفضل وضعها في الظل، ويفضل أن تمدد التمديدات الأفقية تحت أول سقف، بحيث لا نمددها أسفل البلاط كي لا تتعرض لأشعة شمس كبيرة فترتفع درجة حرارة المياه داخل المواسير.

وزاد: يفضل استخدام المناور من أجل التمديدات ثم توزع تحت السقف، لافتا: إذا هتمدد المواسير تحت البلاط تعزلها بعزل حراري بلفائف من الصوف الصخري تلف حول المواسير ثم تركب البلاط عليها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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