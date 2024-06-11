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بالفيديو: مختص يكشف عن علامات تدل على الشخص الذي أمامك يكرهك.. ويوضح أفضل طريقة للتعامل معه

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صحيفة الخليج 365: كشف المختص وصانع المحتوى عايد الذايدي، عن علامات تدل على الشخص الذي يكرهك، وأفضل طريقة للتعامل معه.

وقال الذايدي في مقطع فيديو، إن العلامات تتضمن تجده منشغلا بالجوال ولا يحاول أن ينظر إليك، ويبتعد عنك أثناء الجلوس، ويبتسم ابتسامة مزيفة عندما ينتقدك أحد أو يضحك بصوت عال.

وأضاف: يحاول ينقص من نجاحك، وتجده صامتا ولا يحاول الحديث معك ويجاوبك بصوت خافت عند سؤاله، ولا يحب الاستماع لك ويحاول تجاهلك.

وتابع: تعامل مع الشخص الذي يكرهك بطريقتين " واجهه لمعرفة السبب، وتجاهل وجوده".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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