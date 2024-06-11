السعودية | ” سار” تؤكد جاهزية قطار المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن جاهزية قطار المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لبدء التشغيل الفعلي لموسم الحج لعام 1445هـ والذي ينطلق صباح يوم الخميس السابع من شهر ذي الحجة على أن يبدأ بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات مساء يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة).

وكان قطار المشاعر المقدسة قد شهد خلال الفترة الماضية أعمال التشغيل التحضيري، وهي المرحلة التي شهدت تسيير 7852 رحلة للقطار، في حين تم إجراء أربع عمليات محاكاة كاملة لموسم الحج وذلك لاختبار جاهزية القطار لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، حيث جاء ذلك إثر انطلاق التجارب على مرحلتين: الأولى والتي استمرت شهرًا كاملًا تم خلالها اختبار الأنظمة والمعدات والقطارات، في حين جاءت المرحلة الثانية والتي استمرت ستين يوماً، تم خلالها اختبار القطارات بشكل تدريجي وصولاً إلى الجاهزية التامة من خلال التشغيل الكامل المحاكي لتشغيل موسم الحج.

وأكدت سار أنها كثفت خلال الثلاثة أشهر الماضية تحضيراتها، حيث أجرت عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية قطار المشاعر المقدسة ومحطاته، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة ومتطلبات الجودة لضمان تشغيل القطار بين تسع محطات موزعة في المشاعر المقدسة (ثلاث في كل مشعر من مشاعر الحج في عرفات ومزدلفة ومنى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات).

وشهدت هذه المراحل على إجراء ٢٤ فرضية بهدف التأكد من جاهزية القطار التشغيلية وقدرة فرق الطوارئ على التعامل مع أي حدث فور وقوعه – لا سمح الله – انتهاء بإجراء التدريب المتكامل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة دُشِّن عام 2010م، وهو الذي يعمل بأسطول يبلغ 17 قطاراً تربط تسع محطات في مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، في الوقت الذي تبلغ به سعة القطار الواحد ثلاثة آلاف راكب وبطاقة استيعابية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة الواحدة.

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