السعودية | قوات أمن المنشآت تشارك في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود خلال حج هذا العام 1445هـ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات أمن المنشآت تشارك في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود خلال حج هذا العام 1445هـ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة
تشارك قوات أمن المنشآت بمهمة موسم حج هذا العام 1445هـ، في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين ومساندة ودعم قوات أمن الحج في طوق الانتشار الأمني على الطرق والمواقع لمنع دخول مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وتوفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية.
وأكدت قوات أمن المنشآت، الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والأمن والطمأنينة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط