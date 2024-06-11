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السعودية | قوات أمن المنشآت تشارك في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود خلال حج هذا العام 1445هـ

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

تشارك قوات أمن المنشآت بمهمة موسم حج هذا العام 1445هـ، في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين ومساندة ودعم قوات أمن الحج في طوق الانتشار الأمني على الطرق والمواقع لمنع دخول مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وتوفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية.

وأكدت قوات أمن المنشآت، الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والأمن والطمأنينة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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