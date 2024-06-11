شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على جاهزية قوات أمن الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال رعاية سموه الحفل السنوي الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1445هـ.

وأكد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن قوات أمن الحجاج باشرت تنفيذ مهامها المكلفة بها لموسم حج هذا العام وفقاً للخطط الأمنية والوقائية المعتمدة على مجموعة من الركائز التي تجعل الاستعداد المبكر والتكامل بين كافة الجهات المشاركة أنموذجًا عملياتيًا يعكس مهارة التخطيط ودقة التنفيذ لمهامها في ظل استشعار الجميع لعظم المسؤولية تجاه واجبهم الديني والوطني وامتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وبإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وشدّد على أن قوات أمن الحج على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل بأقصى درجات الحزم والقوة لمواجهة كل ما قد يعكر صفو ضيوف الرحمن، وبما يكفل لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

ونوه معاليه بالاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لتوفير الرعاية للحجاج والعناية بالخدمات المقدمة لهم وتطوير المشاعر المقدسة، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة سخرت جل طاقاتها وكافة إمكانياتها البشرية والآلية، واستخدمت أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أمنهم وسلامتهم.

واستعرضت قوات أمن الحج جاهزيتها من خلال تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى القدرة والإتقان التي تتميز بها القوات، كما تم استعراض أبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة، وطيران الأمن.

حضر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في موسم الحج، وعدد من كبار المسؤولين.