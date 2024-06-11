شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: سأعمل على تطوير أكاديميات الأهلي لاكتشاف المواهب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أحمد الحصيني، المرشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، أنه يتعهد بتعزيز أكاديميات النادي، إذا كسِب الانتخابات، من أجل اكتشاف المواهب وصقلها بما يضمن استمرارية نجاح الفرق في كافة الألعاب على المدى الطويل.

وقال الحصيني، أنه يعد تطوير البنية التحتية إحدى أولوياته، موضّحًا: «نسعى إلى تطوير مرافق التدريب والملاعب بما يليق باسم النادي».

وأضاف «لم نأتِ لشراء الأصوات، هدفنا خدمة الكيان وإيصاله للعالمية بأقصر الطرق، وإذا كانت الجماهير الأهلاوية تحتاجني، فأتمنى أن تصوِّت لي بالطرق الصحيحة، وهي تستطيع تجاوُز كل التكتلات، أما عبارة كل رئيس بدراهمه يشتري أصوات لنفسه لا تفيد النادي».

وكان الحصيني، قد قدم الجمعة الماضي، أوراق ترشُّحه لرئاسة مؤسسة الأهلي غير الربحية، من أجل دخول السباق الانتخابي أمام المرشحَين الآخرَين الدكتور خالد العيسى، رئيس شركة النادي، وأحمد جنة.