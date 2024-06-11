شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة وصواعق على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على عسير.

وقال المركز إن التأثيرات المصاحب للأمطار ستكون رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.





كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.



ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.