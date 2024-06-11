شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أهم مميزات مشروع كدانة الوادي في مشعر منى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يهدف مشروع كدانة الوادي في مشعر منى إلى إثراء تجربة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
أهم مواصفات المشروع
- المساحة البنائية: 216 ألف متر مربع.
- الطاقة الاستيعابية: أكثر من 30 ألف حاج.
- مساحة البنية التحتية: 6600 متر مكعب.
الخدمات والمرافق
- أكثر من 20 محطة كهرباء بأكثر من 30 ميجا وات.
- 5 طوابق.
- عيادات طبية.
- أكثر من 140 غرفة للمبنى الواحد.
- غرف للدعوة والإرشاد.
- مصلی.
- دورات مياه.
- مطابخ.