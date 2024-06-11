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بالأرقام.. أهم مميزات مشروع كدانة الوادي في مشعر منى

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يهدف مشروع كدانة الوادي في مشعر منى إلى إثراء تجربة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

أهم مواصفات المشروع

  • المساحة البنائية: 216 ألف متر مربع.
  • الطاقة الاستيعابية: أكثر من 30 ألف حاج.
  • مساحة البنية التحتية: 6600 متر مكعب.

الخدمات والمرافق

  • أكثر من 20 محطة كهرباء بأكثر من 30 ميجا وات.
  • 5 طوابق.
  • عيادات طبية.
  • أكثر من 140 غرفة للمبنى الواحد.
  • غرف للدعوة والإرشاد.
  • مصلی.
  • دورات مياه.
  • مطابخ.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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