منح صلاحية التحول لإدارات التعليم

اعتمد وزير التعليم يوسف البنيان الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات)، والدليل التنظيمي لمكاتب التعليم (مكاتب الإشراف التربوي)، والأدلة الإجرائية لهما، وفوض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة.

ونص الاعتماد على أنه لتنفيذ الهيكلة الجديدة يُعمل بالأدلة التنظيمية والإجرائية مرحليا بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة للتحول بدءا من أمس، ويلغى ما يتعارض معها.

شريحة استرشادية

شددت الهيكلة على أن تتولى كل إدارة تعليم وضع خطة تنفيذ للتحول تتناسب مع الإطار الزمني للشريحة الاسترشادية بما يتناسب مع وضعها التنظيمي، وعدد المستويات التنظيمية التابعة لها (إدارات تعليم بالمحافظات، ومكاتب تعليم)، والمتطلبات المرحلية، وجاهزية التحول فيها، مع تعريف كامل وواضح لدور أصحاب العلاقة فيها بما يتناسب مع النموذج الإشرافي المعتمد، والتوجه نحو تسكين العمليات الإشرافية في المدرسة، والالتزام بوثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية المعتمدة.

وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية والأمانة العامة لإدارات التعليم التنسيق المباشر مع مديري عموم التعليم، لتجهيز كامل الخطط التنفيذية في مدة أقصاها 1-1-1446هـ الموافق 7-7-2024. كما تتولى وكالة الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية متابعة التنفيذ، والالتزام من قِبل كل القطاعات.

صلاحيات وممكنات

منح الدليل والبيان التنظيمي المزيد من الصلاحيات والممكنات لمديري عموم التعليم، لتمكينهم من التنفيذ في مرحلة التحول المقبلة. واشتملت الهيكلة الجديدة على الاكتفاء بمساعدين لمدير التعليم (المساعد للشؤون التعليمة، والمساعد للخدمات العامة). بينما تم منع الازدواجية في المهام من خلال إلغاء مفهوم «بنين-بنات» في المناصب الإشرافية مثل «الإشراف التربوي - التوجيه الطلابي - النشاط الطلابي - التعليم المستمر - مكاتب التعليم».

الدليل التنظيمي

صنفت الهيكلة الجديدة المستويات الإدارية إلى 5 مستويات، هي: المستوى الأول «مدير تعليم»، والمستوى الثاني «إدارة عامة - مساعد مدير تعليم»، والمستوى الثالث «إدارة»، والرابع «قسم»، والخامس «وحدة». وشدد الوزير على البدء في تطبيق الهيكلة الجديدة من 1/1/1446، على أن تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم في المحافظات بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق.

أهم مراحل التحولات والهيكلة الإدارية

الإدارات المرتبطة بمدير عام التعليم

- مديرو التعليم في المحافظات

- المساعد للشؤون التعليمية

- المساعد للخدمات

- المراجعة الداخلية

- الشؤون القانونية

تقويم التحصيل المعرفي والمهاري

- الاستثمار والشراكات

- المخاطروالالتزام

- الاتصال المؤسسي

- أمانة التعليم

- الوعي الفكري

- مكتب التعليم الخاص

- التطوير والتحول

- الموارد البشرية

القطاعات المرتبطة بمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية

- مكاتب التعليم

- الإشراف التربوي

- التوجيه الطلابي

- النشاط الطلابي

- الطفولة المبكرة

- الحضانة

- رياض الأطفال

- ذوي الإعاقة

- الموهوبين

- الشؤون الصحية المدرسية

- المساعد للخدمات

- الأمن والسلامة والمرافق

- جودة الخدمات

- الخدمات المشتركة

- المالية والمشتريات

- الميزانية

- المستودعات

- الوثائق والمحفوظات

- مراقبة المخزون

- النقل والخدمات

- الرقابة المالية

- دعم الخدمات المساندة لإدارات ومكاتب التعليم