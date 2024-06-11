مسببات الحوادث الانحراف أولا وترك المسافة

6 أنواع
كشف تقرير السلامة المرورية للعام الماضي 6 أنواع مركبات حسب نوع التسجيل، وتصدرت المركبات الخاصة أنواع المركبات الأخرى، حيث بلغ إجمالي المركبات الخاصة 10.787.157 ملايين مركبة خاصة بارتفاع بلغ 7% عن عام 2022 التي بلغت 10.123.446 ملايين مركبة، وحلت مركبات نقل خاص ثانيًا، بإجمالي 3.310.542 ملايين مركبة بـ4%، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 3.190.741 ملايين مركبة، ومركبات تصدير ثالثًا، بإجمالي 721.492 ألف مركبة بـ0.33%، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 719.081 ألف مركبة تصدير، ومركبة أشغال عامة رابعًا، بإجمالي 77.371 ألف مركبة بـ17%، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 66.172 ألف مركبة، ومركبات نقل عام خامسًا، بإجمالي 556.042 ألف مركبة، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 504.517 ألف مركبة، ودراجة آلية سادسًا، بإجمالي 140.673 ألف دراجة آلية بـ29%، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 108.683 آلاف دراجة آلية.
5 مسببات
تصدر الانحراف المفاجئ مسببات الحوادث في العام الماضي، حيث بلغ 522.213 ألف حادث، وحل عدم ترك مسافة آمنة ثانيًا بـ510.358 ألف حادث، ومخالفة أحقية المرور ثالثًا بـ198.028 ألف حادث، والانشغال عن القيادة رابعًا بـ178.683 ألف حادث، وعكس اتجاه السير خامسًا بـ14.379 ألف حادث.
المركبات الصالحة للسير
2023: 15.139.102 مليون مركبة
2022: 14.261.163 مليون مركبة
تملك الأفراد للمركبات
2023: 6.787.078 ملايين مركبة
2022: 6.643.971 ملايين مركبة
المركبات حسب نوع التسجيل:
مركبة خاصة
2023: 10.787.157 ملايين
2022: 10.123.446 ملايين
نقل خاص
2023: 3.310.542 ملايين
2022: 3.190.741 ملايين
نقل عام
2023: 556.042 ألفًا
2022: 504.517 آلاف
دراجة آلية
2023: 140.673 ألفًا
2022: 108.683 ألفًا
أشغال عامة:
2023: 77.371ألفًا
2022: 66.172 ألفًا
مسببات للحوادث
الانحراف المفاجئ: 522.213 ألف حادث
عدم ترك مسافة آمنة: 510.358 آلاف حادث
مخالفة أحقية المرور: 198.028 ألف حادث
الانشغال عن القيادة: 178.683 ألف حادث
عكس اتجاه السير: 14.379 ألف حادث
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