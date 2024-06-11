شكرا لمتابعة خبر عن سفير الصين يجري زيارة لموقع مشروع ستاد وسط جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية تشانغ هوا، موقع مشروع استاد ‫وسط جدة‬ للاطلاع على سير العمل والتجهيزات الإنشائية.

ويجري تنفيذ مشروع استاد وسط جدة من قبل إحدى الشركات السعودية المختصة في المقاولات مع إحدى الشركات الصينية.

ويعد استاد وسط جدة من الاستادات التي ستستضيف نسخة 2027 من بطولة كأس آسيا، كذلك يعتبر مرشحًا بقوة لاستضافة كأس العالم 2034.

ويتسع الملعب لـ 46 ألف مقعد بتصميم على الطراز العالمي ويحتوي على 7 طوابق فوق الأرض وطابقين تحتها، بالإضافة إلى أنظمة التكييف والسقف المتحرك.