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"الأرصاد": طقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة وصحوًا على المدينة المنورة وجدة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 38 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية نهاراً وتتحول ليلاً إلى شمالية شرقية، وغربية إلى شمالية غربية نهارًا، وتكون سرعة الرياح 16 - 38 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 36 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى غربية جنوبية، بسرعة 08-21 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 35 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية، بسرعة 12-35 كم/ساعة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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