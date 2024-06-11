شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": طقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة وصحوًا على المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 38 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية نهاراً وتتحول ليلاً إلى شمالية شرقية، وغربية إلى شمالية غربية نهارًا، وتكون سرعة الرياح 16 - 38 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 36 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى غربية جنوبية، بسرعة 08-21 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 35 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية، بسرعة 12-35 كم/ساعة.

