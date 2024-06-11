شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مركزًا صحيًا مناوبًا بالقصيم يخدمون المرضى خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

خدمات على مدار الساعة

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي عن استمراره في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى والمراجعين عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة في عموم محافظات المنطقة، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ في المنشآت المنضوية تحت مظلته من مستشفيات عامة ومراكز تخصصية والعيادات الخارجية التابعة لها وذلك طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1445هـ.وبيّن التجمع أن إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي ستعمل بنظام المناوبة يبلغ 87 مراكز صحياً، منها 6 مراكز ستكون متاحة للمستفيدين طوال 24 ساعة في مدينة بريدة ومحافظات عنيزة الرس والبكيرية والبدائع، فيما سيكون هناك 66 مركزاً صحيا عاملا بنظام الدوام الواحد ستفتح أبوابها لمدة 8 ساعات من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.ولفت التجمع إلى أن 15 مركزا للرعاية الصحية الأولية ستعمل بنظام المناوبة أثناء فترة العيد لمدة 16 ساعة تتوزع على فترتين تبدأ الفترة الأولى من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراً، في حين تبدأ الفترة الثانية من الساعة الرابعة مساءً وتنتهي عند الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.وأوضح أن الخدمات الصحية في العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية ستتكون متاحة للمرضى والمراجعين مع عدم الإخلال بنظام المناوبة، كما ستستمر بنوك ومختبرات الدم في تقديم خدماتها للمراجعين.