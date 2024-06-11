شكرا لقرائتكم خبر عن رحلاتٌ ترددية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من وإلى المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن الجهود التي تسخِّرها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة خدمة "النقل الترددي" على مدار الساعة لضيوف البرنامج من مقار سكنهم في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام ذهابًا وإيابًا.وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال خدمة النقل الترددي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام من وإلى المسجد الحرام، عبر مسارات محددة من قبل الجهات المختصة، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية خلال موسم حج هذا العام؛ من أجل الإسهام في تيسير كل السبل لضيوف الرحمن، لينعموا بتأدية مناسكهم الدينية بكل يسر وأمان.وعبَّر عددٌ من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عن شكرهم العميق لوزارة الشؤون الإسلامية، على خدمة النقل الترددي من وإلى المسجد الحرام، والذي أتاح لهم أداء الصلوات الخمس المفروضة في الحرم المكي الشريف خلال رحلة مناسكهم للحج، سائلين الله سبحانه أن يحفظ المملكة وأمنها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.