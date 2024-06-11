اخبار السعوديه

الديوان الملكي: وفاة الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز

0 نشر
واس – الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن وفاة صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.
وقال بيان صادر عن الديون أن الفقيدة – رحمها الله - سيصلى عليها إن شاء الله، اليوم الثلاثاء الموافق 1445/12/5هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا