شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن وفاة صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

وقال بيان صادر عن الديون أن الفقيدة – رحمها الله - سيصلى عليها إن شاء الله، اليوم الثلاثاء الموافق 1445/12/5هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.