شكرا لمتابعة خبر عن جمعية تكامل الصحية تقيم مركزاً لاستقبال ضيوف الرحمن بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقامت جمعية تكامل الصحية بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بمدينة الرياض وأمانة المنطقة مركزاً لاستقبال ضيوف الرحمن بالرياض والذي يهدف إلى تقديم إرشادات صحية من خلال توعية وتثقيف الحجاج بما يجب اتباعة أثناء تأدية فريضة الحج خصوصاً للذين يعانون من مشاكل صحية.

وجرى خلال الاستقبال تقديم الهدايا التذكارية تعبيرًا عن الفرحة بمقدم الحجاج وإظهار معاني المحبة والتآلف والتآخي بين المسلمين.

وأكد رئيس جمعية تكامل الصحية الدكتور علي الشمراني أن مركز استقبال ضيوف الرحمن بالرياض يمثل نموذجاً في تقديم كافة الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام وهو امتداداً لما تقدمه حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بدور جميع العاملين في المركز بدايةً من ممثلي التجمع الصحي الأول بالرياض و أمانة منطقة الرياض والجمعيات الطبية المشاركة الذين يحظون بشرف خدمة الحاج الكريم.

من جهته قابل ضيوف الرحمن هذه اللفتة بفرحة غامرة وسعادة كبيرة تنم عن المشاعر الأخوية والإسلامية الصادقة التي يكنها الشعب السعودي لضيوف بيت الله الحرام، مؤكدين أنهم شعروا بوجودهم بين أهلهم وذويهم وترابطهم مع الشعب السعودي بروابط الأخوة والمحبة، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تم توفيره من خدمات عظيمة وجليلة لحجاج بيت الله الحرام.