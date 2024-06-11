شكرا لمتابعة خبر عن ‎المملكة ترحب بتبني مجلس الأمن للقرار الذي قدمته أمريكا بشأن وقف الحرب بغزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.

وتؤكد المملكة على أهمية التزام كافة أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددةً دعمها التام لكافة الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية .

ويأتي ذلك وفقاً للقرارات الدولية وبما يسهم في استقرار المنطقة وبدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.