شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت بالمملكة: نعيش أزهى مراحل العلاقات الثنائية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل



وأضاف الشيخ صباح الناصر أن زيارة سمو ولي العهد بعد أيام من توليه مهام منصبه تعبر عما يكنه من محبة وتقدير للمملكة، وتترجم أيضًا مواقف وكلمات سموه السابقة تجاه المملكة قيادة وشعبًا، بحسب ما أوردته وكالة "كونا" الرسمية. الدمام - شريف احمد - قال سفير الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، إن زيارة ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله للسعودية تعكس المنهجية التي رسمها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تجاه العلاقات مع الشقيقة الكبرى السعودية وأضاف الشيخ صباح الناصر أن زيارة سمو ولي العهد بعد أيام من توليه مهام منصبه تعبر عما يكنه من محبة وتقدير للمملكة، وتترجم أيضًا مواقف وكلمات سموه السابقة تجاه المملكة قيادة وشعبًا، بحسب ما أوردته وكالة "كونا" الرسمية.





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وأضاف أن العلاقات الكويتية السعودية المتينة تشهد الآن تناميًا كبيرًا وتصل إلى أزهى مراحلها.

وأعرب عن أمنياته بأن يديم الله المحبة والصداقة والإخاء بين القيادتين والشعبين الشقيقين وأن يديم عليهما نعمتيّ الأمن والأمان.

وكان سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد في مطلع يونيو الجاري.

