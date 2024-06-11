شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تُعزّز خدماتها لذوي الإعاقة بجوامع المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُقدّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة العديد من الخدمات وجهود الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من المصلين والحجاج في جميع المساجد والجوامع والمواقع التي يرتادونها.

وشملت الجهود تهيئة ممرات ومداخل خاصة في المساجد والجوامع لتسهيل وصول وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وحركة العربات والكراسي المتحركة داخلها، كما تم تجهيز دورات المياه والمغاسل بوسائل وتسهيلات تلبي احتياجاتهم، إلى جانب توفير مصاعد كهربائية في بعض المساجد التاريخية ومنصات خاصة لتسهيل حركتهم داخل تلك الجوامع والمساجد.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة، لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة مريحة وملائمة، تمكّنهم من حضور المناشط الدعوية والتوعوية، وليؤدوا مناسكهم بيسر وسكينة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لتلبية كافة احتياجاتهم في إطار جهودها المستمرة لخدمة جميع فئات المجتمع.