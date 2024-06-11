طبيب يكشف عن عرض مفاجئ يظهر على اللسان يستوجب التوقف عن تناول القهوة

صحيفة الخليج 365: حذر طبيب من عرض مفاجئ يظهر على اللسان قد يشير إلى أنه لا ينبغي شرب القهوة على الإطلاق.

وقال الدكتور المختص في الطب الصيني أنيس خلف: "إذا كنت تريد معرفة الإجابة، فما عليك سوى إخراج لسانك. يمكنك الذهاب إلى المرآة وإجراء اختبار صغير لمعرفة الإجابة. إذا كان لسانك به الكثير من الشقوق مع طبقة صفراء سميكة، فربما لا ينبغي لك شرب القهوة". حسب سكاي نيوز.

وأضاف أن هذا غالبا ما يرجع إلى "اختلال التوازن في الجسم"، والذي يمكن أن يؤدي تناول مشروب يحتوي على الكافيين إلى تفاقمه. مشيرا إلى شيء يُعرف باسم "نقص الين" في الطب الصيني.

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور لورانس كانينغهام، وهو طبيب عام في دليل الرعاية في المملكة المتحدة، أن نقص الين هو خلل في الجسم حيث يتم استنفاد "الجوانب المغذية"، مما يؤدي إلى الأرق والتعب.

وأضاف: "نظرا لأن القهوة منبهة فإنها يمكن أن تعزز هذه الأعراض بالتأكيد، ومع ذلك هذا ليس دائما سببا لاصفرار اللسان، في تجربتي، تشير الطبقة الصفراء السميكة على اللسان عموما إلى خلل في الجهاز الهضمي".