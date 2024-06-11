" تضحية ضرورية".. صحيفة "أمريكية" تكشف عن رسائل السنوار لقادة حماس والوسطاء بشأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين

صحيفة الخليج 365: ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار بعث برسائل لقادة الحركة السياسيين وللوسطاء يؤكد فيها أن ارتفاع عدد ضحايا المدنيين" تضحية ضرورية".

اقتحام رفح

وقال السنوار في رسائله، إن المزيد من القتلى المدنيين، سيزيد الضغوط على إسرائيل عالميا، وأن النصر لبنيامين نتنياهو سيكون أسوأ من الهزيمة، وأن اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح لن يكون نزهة.

مقتل المدنيين

وفي رسالة بتاريخ 11 أبريل إلى الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد مقتل ثلاثة من أبناء هنية البالغين في غارة جوية إسرائيلية، كتب السنوار أن وفاتهم ووفاة فلسطينيين آخرين من شأنه أن "يضخ الحياة في عروق هذه الأمة، ويدفعها إلى الصعود إلى مجدها وشرفها".

وقف النار

وأبلغ السنوار الوسطاء العرب، أنه لن يقبل اتفاقا مع إسرائيل إلا بوقف دائم لإطلاق النار، كما شدد على أن الحركة "لن تلقي السلاح ولن توقع على أي مقترح يتضمن ذلك".