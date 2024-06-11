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بالفيديو.. مواطن يكشف طريقة شراء سيارته من أمريكا.. وتوفير 150 ألف ريال من سعرها

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صحيفة الخليج 365: كشف مواطن عن الطريقة التي تمكن بها من شراء سيارته من أمريكا وتوفير 150 ألف ريال من سعرها.

وقال خلال مقطع فيديو: "السيارة سعرها في عندنا 600 ألف ريال، لكن اشتريتها من أمريكا ووفرت 150 ألف ريال".

وأضاف: "روحت للوكالة بعضهم كان تعاملهم احترافي، لكن في وكالة كان تعاملها جدا سيء وطلعت من عندهم زعلان".

وتابع: "فتحت تيك توك وجدت واحد كويتي لا أعرفه ولا يعرفني، كان في قمة الاحترام وساعدني".

وأكمل: "الخطة كانت أنه يشتريلي السيارة من أحد المزادات بأمريكا، بهذه الطريقة توفر مبلغ كبير من ثمنها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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