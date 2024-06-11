شكرا لمتابعة خبر عن سيارات ⁧‫لوسيد‬⁩ في حفل استعراض قوات أمن الحج‬⁩ لخدمة الحجاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد العرض السنوي لقوات أمن الحج مشاركة القوات بسيارات من نوع لوسيد؛ لاستعراض جاهزيتها في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام.

ونفذت أمس قوات أمن الحج، عددًا من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى القدرة والإتقان التي تتميز بها القوات، وأبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة وطيران الأمن.

وكانت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة أكدت جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على أمنهم.

ويأتي الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج لعام 1445 هـ – 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله-

والجدير بالذكر أن المملكة استحوذت على حصة تقدر بأكثر من %60 من شركة لوسيد.