شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‌‬⁩ يستقبل ولي عهد ⁧‫الكويت‬⁩ بمطار جدة .. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مطار عبد العزيز الدولي بجدة اليوم، ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق له.

ورحب سمو ولي العهد بالشيخ صباح خالد الحمد في بلده الثاني المملكة، حيث كان في مقدمة استقباله سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

وتعكس الزيارة إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.