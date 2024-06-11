تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالمواطن " عمر العنزي " لقتله آخر في منطقة الحدود الشمالية

صحيفة الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.

وقال تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).

أقدم / عمر بن عبدالله بن مليح الصقري العنزي – سعودي الجنسية – على قتل / يحيى بن الدرزي بن خلف الرويلي – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عمر بن عبدالله بن مليح الصقري العنزي - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 05 / 12 / 1445هـ الموافق 11 / 6 / 2024 م بمنطقة الحدود الشمالية.