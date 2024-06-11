بالفيديو.. مهندسان يكشفان أضرار تشغيل التكييف لمدة 24 ساعة متواصلة... وأحدهما ينصح بهذا الأمر عند السفر

صحيفة الخليج 365 : كشف مهندسان خلال مقطع فيديو، عن أضرار تشغيل التكييف لمدة 24 ساعة متواصلة.

وقال المهندس محمد الزبيدي، تشغيل التكييف 24 ساعة سيستهلك من عمر المكيف، ولا ننصح تشغيله لمدة 24 ساعة، مضيفا أن المكيف يحتاج إلى صيانة دورية كل 6 أشهر بسبب الرمال والأتربة وأقل شيء مرتين في السنة.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس مهند اللهيبي، أن ترك الأجهزة تعمل بشكل متواصل دون الحاجة إلى ذلك أو دون وجود أشخاص في المنزل قد يؤدي إلى وقوع حوادث حرائق ولذلك توصي شركات الأجهزة الكهربائية بإغلاق الأجهزة قبل الخروج بنصف ساعة.

وأشار إلى أنه بعد السفر وترك المنزل لمدة أسبوع أو شهر عندما يعود أصحاب المنزل يعانون من عدم قدرة المكيفات على تبريد المنزل ويضطرون إلى تشغيل أجهزة التكييف لمدة 3 أيام متواصلة، ولذلك يمكن الاستعانة بالتقنيات الحديثة للتشغيل عن بعد بشكل يومي لمدة ساعتين في اليوم. لافتا إلى أن هناك شركات متخصصة في أجهزة التحكم عن بعد وقدمت منتج يمكن ربطه مع أجهزة التكييف ويكون حسب موديل المكيف ومواصفاته.