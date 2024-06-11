هل الأفضل شراء الأضحية وذبحها أم التصدق بقيمتها على الفقراء؟.. بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يجيب

صحيفة الخليج 365: أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان، على سؤال "هل الأفضل شراء الأضحية وذبحها أم التصدق بقيمتها على الفقراء؟".

وقال خلال حديثه عبر قناة السعودية: "الأفضل هو إتباع السنة وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "وجاء في حديث شريف أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيديه وسمى وكبر، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضحي من أمته.

وتابع: "لذلك لا يصح قول إن التصدق بالمال أفضل من الأضحية، لأن الأضحية لها وقت محدد، وعلى المرء أن يجمع بين الأضحية والتصدق ويستغل هذه المواسم".

واختتم حديثه: "المسلم يضحي وهو يتقرب بهذا من الله، فهذه شعيرة عظيمة، يجب ألا يفوتها إذا كان عنده الاستطاعة والمال، والصدقة بابها مفتوح وتكون طوال السنة".