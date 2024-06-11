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هل الأفضل شراء الأضحية وذبحها أم التصدق بقيمتها على الفقراء؟.. بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يجيب

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صحيفة الخليج 365: أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان، على سؤال "هل الأفضل شراء الأضحية وذبحها أم التصدق بقيمتها على الفقراء؟".

وقال خلال حديثه عبر قناة : "الأفضل هو إتباع السنة وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "وجاء في حديث شريف أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيديه وسمى وكبر، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضحي من أمته.

وتابع: "لذلك لا يصح قول إن التصدق بالمال أفضل من الأضحية، لأن الأضحية لها وقت محدد، وعلى المرء أن يجمع بين الأضحية والتصدق ويستغل هذه المواسم".

واختتم حديثه: "المسلم يضحي وهو يتقرب بهذا من الله، فهذه شعيرة عظيمة، يجب ألا يفوتها إذا كان عنده الاستطاعة والمال، والصدقة بابها مفتوح وتكون طوال السنة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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