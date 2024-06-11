شكرا لقرائتكم خبر عن الواجهات البحرية والمرافق العامة تتهيئ لاستقبال المتنزهين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها في تهيئة المرافق السياحيَّة بالمدينة لاستقبال المتنزهين والزائرين خلال إجازة نهاية العام الدراسي 1445هـ، والتي تشمل الواجهات البحرية والحدائق والمرافق العامة، وذلك للاستمتاع بأوقاتهم

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن جميع القطاعات المعنية والبلديات المرتبطة تواصل الجهود الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم، وتعد متنفساً يستقطب جميع فئات المجتمع. جودة الخدمات

أضاف البقمي أن الجهود الرقابية تحضى بأهمية بالغة من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية لرفع نسبة الامتثال وتحسين جودة الخدمات، كما تواصل أعمال النظافة وفق الخطة التشغيلية مع تكثيف الجهود في المواقع التي تشهد كثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.

كما تستقبل الأمانة كافة البلاغات عن المخالفات على مدار الساعة عبر مركز البلاغات الموحد 940.