الدفاع المدني يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل "لا حج بلا تصريح" بجدة

ويستعرض الدفاع المدني للزوار، المهام والخدمات التي يقدمها لضيوف الرحمن، والتقنيات الحديثة لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1445هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتعريف بأعمال ومهام المديرية، وتقديم رسائل توعوية لضيوف المعرض.
يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.
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