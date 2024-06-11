أمن الحج يردع المتجاوزين

رعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حفل استعراض قوات أمن حج هذا العام بحضور عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية بمختلف القطاعات العسكرية. كما تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة.

وألقى مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي كلمة ثمن فيها رعاية وزير الداخلية لحفل استعراض قوات أمن الحج لعام 1445 للوقوف على جاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ خطط أمن الحج وخطة حفظ النظام.

مهارة التخطيط

قال مدير الأمن العام: لقد جعلت القيادة رعاية الحجيج والعناية بالخدمات المقدمة لهم وتطوير المشاعر المقدسة هدفا ساميا ينفذ عاما بعد الآخر حتى أصبح ذلك من أولوياتها وأسمى غاياتها وأنبل مقاصدها مستلهمة نتائج خبراتها ونجاح تجاربها وجودة مخرجاتها لينعم الحجاج بأداء المناسك بأمن وسلام.

وأضاف بأن قوات أمن الحج باشرت مهامها لموسم حج هذا العام بعد إعداد خطط أمنية ووقائية معتمدة على عدة ركائز جعلت من الاستعداد المبكر والتكامل بين كافة الجهات المشاركة نموذجا عملياتيا عكس مهارة التخطيط ودقة التنفيذ لمهامها في ظل استشعارهم بعظم المسؤولية تجاه واجبهم الديني والوطني وامتثالا لتوجيهات القيادة وبإشراف مباشر من وزير الداخلية وبجهود مباركة من أمير منطقة مكة المكرمة وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبيهما حيث سخرت المملكة جل طاقاتها وكافة إمكانياتها البشرية والآلية واستخدمت أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لينعكس ذلك على خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق أمنهم وسلامتهم.

وأكد البسامي جاهزية قوات أمن الحج في تنفيذ الخطط التي أقرها وزير الداخلية والتعامل بأقصى درجات الحزم والقوة لمواجهة ما قد يعكر صفو حجاج بيت الله الحرام وما يكفل لهم أداء نسكهم بيسر وطمأنينة، وسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري والتشكيلات الخاصة بالأمن العام وعرض الآليات المتحركة وفرضية الاعتداء على صراف آلي وفرضية أمنية لرئاسة أمن الدولة.

دراسة وتقييم

وكان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد البسامي، أكد أن قوات أمن الحج جاهزة لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر في سلامة الحجاج.

وبيّن أن كل الخطط الأمنية اعتُمدت بناءً على دراسة وتقييم للخطط السابقة، مضيفاً أن رجال الأمن يتابعون ضبط مخالفي أنظمة الحج، داعياً الجميع للتقيد بالتعليمات والحصول على التصاريح لأداء المناسك.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن رجال الأمن جاهزون لأداء مهامهم لتحقيق تطلعات القيادة التي تحرص على تأدية ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة. وتابع العقيد طلال الشلهوب، على هامش حفل استعراض قوات أمن الحج: "يشرفنا خدمة ضيوف الرحمن، وأمن الحج خط أحمر".

طريق المشاة

وتفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال جولة قام بها على عددٍ من المشروعات التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن بينها المخيمات المطورة بمشعر عرفة، وساحات نزول الحجاج الجديدة بمزدلفة، بالإضافة إلى طريق المشاة الجديد (المشعر الحرام) الذي يضم مسارات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدم في إنشائه مواد صديقة للبيئة تدعم الاستدامة، وتسهم في تخفيف درجات حرارة مسارات المشاة.

كما دشن سموه خلال الجولة مشروع كدانة الوادي بمشعر منى الذي صمم ونفذ وفق الهوية المعمارية للمشاعر المقدسة، ويضم أبراجاً متكاملة الخدمات بهدف إثراء تجربة الحجاج وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم. كما تابع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، سير العمل في مركز القيادة والتحكم التابع للدفاع المدني بمشعر منى.