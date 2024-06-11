شكرا لمتابعة خبر عن نصائح يجب اتباعها لإنقاذ الحاج المصاب بضيق التنفس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الطبيب محمد آل مبارك عدة نصائح لإنقاذ الحاج الذي يصاب بضيق في التنفس.

وشدد آل مبارك على ضرورة إخراج الحاج المريض من المكان المزدحم أو المكان الذي كان سبب في حدوث ضيق التنفس، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ونصح مرضى الربو وتضخم في القلب والانسدادت الرئوية باصطحاب التقارير الطبية الخاصة بحالتهم معهم خلال الحج، لأن ذلك يوفر على المسعفين معلومات عن حالتهم بما يفيد في إسعافهم وإنقاذهم بشكل أسرع.