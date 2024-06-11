شكرا لمتابعة خبر عن فرحة الحجاج الليبيين عقب سماح السلطات لهم بالدخول لأداء الحج ..، فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اظهر مقطع فيديو مصور فرحة عشرات من الحجاج الليبيين بعد السماح لهم بدخول المملكة لأداء فريضة الحج، بعد أن تحولت فرحتهم باداء فريضة الحج إلى حزن حقيقي حينما وجدوا أنفسهم عالقين في مطاري الملك عبد العزيز وجدة بالمملكة.

وترجع الواقعة إلى خطأ قانوني واجه مجموعة من الحجاج الليبيين من مدينة مصراتة، في تأشيراتهم الصادرة من مكتب سفر وسياحة خاص في ‎ليبيا، حصل على حصة من تأشيرات أوغندا “بالاتفاق مع جهة أوغندية”، وباعها للحجاج، لكن هذه التأشيرات ظهر أنها مخصصة لحجاج أوغندا في النظام الرسمي، مما جعل جنسية الحجاج الليبيين تظهر كأوغندية.

وقدمت المملكة كل محاولات التسهيلات اللازمة لهم وتم إبلاغهم بالموافقة على دخولهم وإتمام الحج، ليجدوا فرحا بعد أن كانوا فى كرب وحزن