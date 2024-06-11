شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، عقب صلاة العصر اليوم ، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

وأدى الصلاة مع سموه ، صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بدر بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء، وجمع من المواطنين.